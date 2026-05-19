Disney розкритикували за інсценовану зустріч Педро Паскаля з фанатами у Діснейленді

Компанію Disney критикують у мережі через вірусний маркетинговий хід, який запідозрили в інсценуванні. Студія опублікувала ролик, де актор Педро Паскаль у костюмі свого персонажа з серіалу «Мандалорець» неочікувано з'являється перед групою здивованих туристів у парку Disneyland. Про це пише The Hollywood Reporter.

У відео Паскаль знімає шолом, після чого люди починають емоційно кричати й радіти. «Педро Паскаль влаштував сюрприз усього життя у Disneyland», — підписали ролик в офіційному інстаграмі компанії.

Проте інтернет-розслідувачі швидко з'ясували, що «випадковими туристами» виявилися відомі блогери, інфлюенсери й автори фан-контенту по «Зоряних війнах». Це викликало хвилю обурення серед аудиторії, яка дедалі менше довіряє маркетинговим трюкам студії.

Критики зазначають, що хоча Disney прямо й не називала групу випадковими перехожими, перші кадри та фотографії подали так, ніби це був спонтанний момент.

Водночас близькі до компанії джерела запевняють, що реакція людей у кадрі була щирою. Блогерів запросили до парку протестувати оновлення атракціону, тому поява Педро Паскаля стала несподіванкою і для них. Згодом актор разом із колегою по фільму Сігурні Вівер, режисером Джоном Фавро та керівником Lucasfilm Дейвом Філоні дивилися вечірнє світлове шоу вже разом зі звичайними відвідувачами парку.

Цей інцидент стався на тлі перших закритих показів майбутнього повнометражного фільму «Мандалорець і Ґроґу», який виходить у прокат уже цими вихідними. Це перший повнометражний фільм у всесвіті «Зоряних війн» за останні сім років.