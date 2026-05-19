Український розробник створив застосунок із вправами для тих, хто багато працює сидячи

Український розробник створив RehabO — мінізастосунок, який працює всередині Telegram і допомагає підібрати короткі вправи при болях, пов’язаних із сидячою роботою. Про це айтівець під ніком megobog розповів на Reddit.

Він зазначив, що зараз працює в IT, але раніше навчався на медика, був масажистом і реабілітологом. Згодом сам зіткнувся з наслідками сидячої роботи — болем у шиї та спині — і вирішив зробити простий інструмент для полегшення таких ситуацій.

Щоби підібрати вправи, користувач спочатку обирає зону дискомфорту — шию, верх спини, поперек або плечі. Потім вказує характер і силу болю: гострий стан, відновлення або профілактика.

Після цього застосунок формує коротку послідовність вправ. За задумом розробника, заняття займають близько п’яти хвилин на день. У RehabO також є прогрес і нагадування.

Автор каже, що застосунок безкоштовний, без реклами й не потребує персональних даних. Наразі ним користуються понад 25 людей — друзі, знайомі та кілька користувачів із рекомендацій.

Розробник уже показував демо-версію проєкту й після відгуків допрацював частину функцій. Тепер він пропонує користувачам ще раз оцінити мінізастосунок.

Автор просить не лише позитивних відгуків, а й критичного розбору: що незрозуміло, де бракує довіри та чи захотіли б люди користуватися таким інструментом у разі болю в спині.