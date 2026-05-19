Анонсовано аніме за «Скубі-Ду» — події серіалу відбуватимуться в Японії

Стримінговий сервіс Tubi анонсував новий аніме-серіал у всесвіті «Скубі-Ду» — «Yokoso Scooby-Doo». Події шоу розгортатимуться в Японії, а до озвучення повернуться ветерани франшизи Френк Велкер і Метью Ліллард, пише Deadline.

За сюжетом, Скубі-Ду та Шеггі приїздять до Японії у гастрономічну подорож, але випадково випускають на волю сотні міфічних монстрів, які починають тероризувати країну. Разом із дядьком Скубі на ім’я Дайсуке-Ду, магічною дівчиною Юме та винахідником Такумі вони вирушають розслідувати нову надприродну загадку.

У Tubi кажуть, що серіал має переосмислити франшизу через аніме-естетику та японський сетинг. За словами директора з контенту сервісу Адама Левінсона, проєкт поєднає знайомий гумор і хаос «Скубі-Ду» з новим стилем, орієнтованим на глобальну аудиторію.

Frank Welker and Matthew Lillard will return as Scooby and Shaggy in the ‘SCOOBY-DOO’ anime series.



Серіал створює Warner Bros. Animation, а виробництвом в Японії займається студія OLM. Режисером виступить Іцуро Кавасакі.

Френк Велкер працює з франшизою ще з 1969 року — тоді він озвучував Фреда в мультсеріалі «Де ти, Скубі-Ду?». А у 2002 році Велкер став голосом самого Скубі-Ду.

Метью Ліллард уперше зіграв Шеггі у лайв-екшені «Скубі-Ду» 2002 року, після чого продовжив озвучувати персонажа в анімаційних проєктах серії.

Крім аніме, за франшизою готується ще й лайв-екшен-серіал від Netflix. Серіал складатиметься з восьми епізодів і стане сучасним переосмисленням шоу.