Поліція Києва зупинила демонтаж будівлі Ткацького цеху на Подолі

У Києві зупинили демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на вулиці Фролівській, 4 після втручання поліції. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне знищення або пошкодження пам’яток. Осіб, які виконували демонтажні роботи, вже встановили.

За словами Перова, у понеділок суд має розглянути питання про арешт будівлі, аби унеможливити подальші роботи.

Фото: Дмитро Перов / Facebook

Активіст також заявив, що під час огляду об’єкта стало зрозуміло, що демонтаж наразі призупинений. Водночас він закликав киян стежити за ситуацією й одразу викликати поліцію, якщо роботи на території відновляться.

Окремо Перов звернув увагу на відсутність реакції з боку Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. За його словами, саме департамент раніше погоджував проведення робіт на об’єкті, однак після початку руйнування історичної будівлі офіційних заяв відомство поки не зробило.