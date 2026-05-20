Французи вперше почали пити більше пива, ніж вина — дослідження

У Франції вперше за всю історію спостережень пиво обійшло вино за популярністю серед алкоголю. Про це повідомляє Euronews.

За даними Міжнародної організації виноградства та виноробства, у 2025 році французи випили 22 мільйони гектолітрів вина. Водночас асоціація французьких пивоварів Brasseurs de France повідомила про 22,1 мільйона гектолітрів пива. Споживання вина у Франції впало до найнижчого рівня з 1957 року.

Аналітики пов’язують це одразу з кількома факторами, один із головних — зміна способу життя французів. Викладач Інституту політичних досліджень Парижу у коментарі для медіа Les Echos зазначив, що вино досі асоціюється з традиційними сімейними обідами за столом, але сам формат таких обідів поступово зникає.

Пиво ж навпаки дедалі більше пов’язують із розслабленими моментами — спортивними матчами, барами, фестивалями та зустрічами з друзями. Крім того, більшість сортів пива мають нижчий вміст алкоголю.

Також пиво у Франції зазвичай дешевше за вино, а зростання вартості життя змінює споживчі звички, особливо серед молоді.

На винну індустрію також тиснуть глобальні проблеми. В Міжнародній організації виноградства та виноробства заявили, що на ринок впливають американські мита, кліматичні зміни та загальне падіння споживання алкоголю. Попри це Франція все ще залишається найбільшим споживачем вина у Європі.