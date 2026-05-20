Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Французи вперше почали пити більше пива, ніж вина — дослідження

Іван Назаренко 20 травня 2026
333
Французи вперше почали пити більше пива, ніж вина — дослідження

У Франції вперше за всю історію спостережень пиво обійшло вино за популярністю серед алкоголю. Про це повідомляє Euronews.

За даними Міжнародної організації виноградства та виноробства, у 2025 році французи випили 22 мільйони гектолітрів вина. Водночас асоціація французьких пивоварів Brasseurs de France повідомила про 22,1 мільйона гектолітрів пива. Споживання вина у Франції впало до найнижчого рівня з 1957 року.

Аналітики пов’язують це одразу з кількома факторами, один із головних — зміна способу життя французів. Викладач Інституту політичних досліджень Парижу у коментарі для медіа Les Echos зазначив, що вино досі асоціюється з традиційними сімейними обідами за столом, але сам формат таких обідів поступово зникає.

Пиво ж навпаки дедалі більше пов’язують із розслабленими моментами — спортивними матчами, барами, фестивалями та зустрічами з друзями. Крім того, більшість сортів пива мають нижчий вміст алкоголю.

Також пиво у Франції зазвичай дешевше за вино, а зростання вартості життя змінює споживчі звички, особливо серед молоді.

На винну індустрію також тиснуть глобальні проблеми. В Міжнародній організації виноградства та виноробства заявили, що на ринок впливають американські мита, кліматичні зміни та загальне падіння споживання алкоголю. Попри це Франція все ще залишається найбільшим споживачем вина у Європі.

Фото: Ambitious Studio* / Unspalsh
Мітки
Новини
Читайте також
За всесвітом «Володаря перснів» роблять гру у відкритому світі — розробкою займаються творці Kingdom Come: Deliverance Суд у Києві дозволив знесення історичної садиби Носача на Подолі Оповідання, яке нагородили премією Commonwealth Foundation, можливо, написав ШІ Київська бієнале проведе в Берліні масштабну виставку «Птах, що не може приземлитися»
Венеційська бієнале — виставка, що розмірковує про глобальну нестабільність та стала її частиною 20 травня 2026 Новий фільм Ніколаса Віндінґа Рефна: рецензія з Канн 20 травня 2026 Архітектурний гід Києва: Троєщина 19 травня 2026 Обличчя «Стрічки»: хто прийшов на 12-річчя фестивалю в Києві 19 травня 2026 «Я закохався в місцеву й вирішив піти у ЗСУ»: іноземні студенти про те, чому вони залишаються в Україні 19 травня 2026 «Батьківщина» Павла Павліковського: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 18 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.