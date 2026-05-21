У Конотопі на Сумщині через російську атаку пошкоджено краєзнавчий музей

У ніч проти 20 травня під час масованої атаки на Конотоп російський дрон прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О. М. Лазаревського. Про це повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

У будівлі пошкоджені покрівля, вхідні двері, внутрішні перегородки, стеля, підлога та всі експозиційні зали. Вранці комісія оглянула місце руйнування і склала відповідний акт.

Наразі працівники музею оцінюють пошкодження та переміщують майно, яке перебувало в приміщенні. Після цього мають визначити подальші кроки для збереження будівлі.

Фондосховище музею вціліло. Із закладу, розташованого приблизно за 70 кілометрів від російського кордону, раніше вже перемістили частину музейних предметів у межах перших двох етапів евакуації. Також тривала робота з пакування та подальшого переміщення цінностей.

Станом на кінець квітня в Україні через російські атаки були пошкоджені 2540 об’єктів культурної інфраструктури та 1783 об’єкти культурної спадщини. За словами Вербицького, масштабний характер таких атак свідчить про цілеспрямовану кампанію зі знищення української культурної спадщини та ідентичності.