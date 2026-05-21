Майкл Бей зніме фільм про порятунок американських пілотів в Ірані

Ірина Маймур 21 травня 2026
Американський режисер Майкл Бей зніме для кіностудії Universal Pictures художній фільм про рятувальну операцію «Епічна лють» («Epic Fury») в Ірані. Про це пише The Hollywood Reporter.

У центрі сюжету буде порятунок двох американських пілотів, чий винищувач F-15E Strike Eagle збили під час квітневих атак США по країні.

Основою стрічки стане майбутня книжка журналіста Мітчелла Зукоффа про цю операцію. Її має випустити видавництво Harper Collins у 2027 році.

Для Бея це друга співпраця із Зукоффом. Раніше режисер зняв фільм «13 годин: Таємні солдати Бенгазі», також заснований на книжці журналіста.

Бей виступить режисером і продюсером стрічки. Також продюсерами стануть Ервін Стофф і Скотт Гарденгаур.

Коментуючи проєкт, Бей назвав майбутній фільм історією «про тих, хто відповів на виклик», а саму операцію — однією з найскладніших і найризикованіших у новітній історії.

Майкл Бей відомий як режисер фільмів «Трансформери», «Перл-Гарбор», «Армагеддон», «Скеля» та «13 годин». Його останньою режисерською роботою в кіно був трилер «Швидка» 2022 року з Джейком Джилленголом і Ях’єю Абдул-Матіном II.

Фото: Tech. Sgt. Larry A. Simmons / Wikimedia Commons
