Британська радіостанція помилково повідомила про смерть короля Чарльза III

Британська радіостанція Radio Caroline випадково, через технічну помилку, оголосила про смерть короля Чарльза III, пише The Guardian.

Інцидент стався у вівторок вдень. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, через збій у головній студії в Ессексі випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники тримають напоготові на випадок смерті корони.

У результаті в ефірі прозвучало хибне повідомлення про смерть короля, після чого радіостанція автоматично замовкла — саме так і передбачає офіційна процедура для британських медіа у разі цієї події.

За словами Мура, тиша в ефірі швидко привернула увагу співробітників, після чого мовлення відновили та вибачилися. «Ми перепрошуємо Його Величність короля та наших слухачів за будь-який спричинений стрес», — заявив менеджер Radio Caroline.

Скільки саме часу хибне повідомлення залишалося в ефірі, станція не уточнила. Водночас запис денного блоку ефіру за вівторок пізніше став недоступним на сайті радіостанції.

Radio Caroline — культова британська піратська радіостанція, заснована у 1964 році. Вона мовила з кораблів біля узбережжя Англії та стала символом епохи піратського радіо у Великій Британії. Саме такі станції пізніше надихнули на зйомки фільму «Рок-хвиля» про діджеїв, які працюють у морі поза контролем держави.