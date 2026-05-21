Британська радіостанція помилково повідомила про смерть короля Чарльза III

Іван Назаренко 21 травня 2026
Британська радіостанція Radio Caroline випадково, через технічну помилку, оголосила про смерть короля Чарльза III, пише The Guardian.

Інцидент стався у вівторок вдень. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, через збій у головній студії в Ессексі випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники тримають напоготові на випадок смерті корони.

У результаті в ефірі прозвучало хибне повідомлення про смерть короля, після чого радіостанція автоматично замовкла — саме так і передбачає офіційна процедура для британських медіа у разі цієї події.

За словами Мура, тиша в ефірі швидко привернула увагу співробітників, після чого мовлення відновили та вибачилися. «Ми перепрошуємо Його Величність короля та наших слухачів за будь-який спричинений стрес», — заявив менеджер Radio Caroline.

Скільки саме часу хибне повідомлення залишалося в ефірі, станція не уточнила. Водночас запис денного блоку ефіру за вівторок пізніше став недоступним на сайті радіостанції.

Radio Caroline — культова британська піратська радіостанція, заснована у 1964 році. Вона мовила з кораблів біля узбережжя Англії та стала символом епохи піратського радіо у Великій Британії. Саме такі станції пізніше надихнули на зйомки фільму «Рок-хвиля» про діджеїв, які працюють у морі поза контролем держави.

Фото: Northern Ireland Office / Wikipedia Commons
