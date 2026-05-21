Українські майстрині відтворили сорочку Василя Вишиваного — ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринзького, нащадка однієї з найвпливовіших європейських монарших династій, мовиться в релізі проєкту «Вишиваний. Король України».

Саме під іменем Василь Вишиваний він увійшов в українську історію як полковник легіону Українських січових стрільців та армії УНР.

Згодом ця реконструкція стала основою капсульної колекції «Вишиванка як присяга», яку створили мультидисциплінарний проєкт «Вишиваний. Король України» та тернопільський етнобренд Koza Dereza Manufacture.

Прізвисько Вишиваний Вільгельм Габсбург отримав від українських військових через любов до вишиванок, а Василь — це українізована форма імені Вільгельм. Згодом це ім’я стало його політичним і літературним псевдонімом.

Ідея відтворити сорочку з архівної фотографії виникла у 2025 році до 130-річчя Вільгельма Габсбурга. За словами ініціаторки та продюсерки проєкту «Вишиваний. Король України» Олександри Саєнко, задум полягав у тому, щоби перетворити історичну сорочку на інструмент сучасної культурної дипломатії.

Головна складність реконструкції була в тому, що архівна світлина чорно-біла, а опис кольорів вишивки не зберігся. Технологи українсько-австрійського текстильного бренду Rina Podolski провели дослідження і з’ясували, що орнамент характерний для вишиванок Івано-Франківщини. Майстрині наголошують: неможливо абсолютно точно підтвердити, що сорочка Вишиваного мала саме такий вигляд, однак є багато свідчень на користь цієї версії.

Перші шість кольорових реконструкцій створили як ексклюзивні дипломатичні подарунки. Їх отримали голова Дому Габсбургів Карл фон Габсбург, міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, колишній посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, євродепутат Гельмут Брандштеттер і письменник Сергій Жадан. Карл фон Габсбург також став амбасадором проєкту «Вишиваний. Король України» в Австрії.

Навесні 2026 року на основі реконструкції створили капсульну колекцію «Вишиванка як присяга». До неї увійшли лляна сорочка з відтвореним орнаментом, прикраси та лялька «Василь Вишиваний». У сучасній версії дизайнери зберегли орнамент, але адаптували палітру до стриманих сіро-чорних відтінків. Сорочка має три варіанти: жіночий, чоловічий та парний.

Із кожної проданої сорочки 1000 гривень передають на розвиток Хартія-Хабу 2-го корпусу НГУ «Хартія» — мережі просвітницьких просторів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Дніпрі та Харкові.