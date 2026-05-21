Лауреат BAFTA зніме фільм про українського вченого, який створив вакцини проти холери та чуми

Під час Каннського кінофестивалю анонсували створення міжнародної історичної драми «Чужорідні тіла» (Foreign Bodies). Стрічка розповість про Вальдемара Хавкіна — видатного українського вченого єврейського походження, одного з піонерів світової бактеріології, робота якого наприкінці XIX — на початку XX століття допомогла врятувати мільйони життів. Режисером проєкту виступить номінант на «Оскар» та лауреат премії BAFTA Шекар Капур («Єлизавета»), повідомляє Deadline.

Вальдемар Хавкін. Фото: Wellcome Collection gallery / Wikimedia Commons

Вальдемар Хавкін народився в Одесі 1860 року й став одним із найважливіших науковців свого часу. Британська адміністрація в Індії призначила його державним бактеріологом, проте згодом ученого несправедливо звинуватили у справі, що стала відомою як «друга справа Дрейфуса». Дія майбутнього фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті.

За словами режисера Шекара Капура, за своїм епічним характером проєкт нагадує йому стрічку «Лоуренс Аравійський». «Це історія надзвичайного масштабу, але водночас дуже особистого й внутрішнього конфлікту — про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об’єктом поклоніння та ненависті», — поділився Капур.

Шекар Капур. Фото: XMediaLab / Wikimedia Commons

Продюсером проєкту з української сторони є співзасновник компанії United Heroes Єгор Олесов («Ціна правди», «Захар Беркут», «Мавка. Лісова пісня»). Він підкреслив, що участь у проєкті має особливе значення, адже повертає постать Хавкіна у світовий культурний контекст.

До міжнародної продюсерської команди також увійшли Дж. Д. Закаріас («Останній сеанс Фрейда»), Гелен Гадфілд та Александра Стоун, яка раніше співпрацювала з Бернардо Бертолуччі та Джонатаном Ґлейзером. Сценарій написав британський драматург Пол Твіві, який три роки досліджував сімейні архіви Хавкіна.

Наразі триває кастинг на головні ролі. Автори наголошують на особливій актуальності фільму сьогодні, коли суспільства знову стикаються з кризою довіри до науки, антисемітизмом та ксенофобією.