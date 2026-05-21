Піцерія Pizza Hut втратила $100 мільйонів через впровадження ШІ-системи для доставки

Один із найбільших франчайзів Pizza Hut подав до суду на компанію через обов’язкове впровадження ШІ-системи для управління кухнею та доставкою, пише Futurism.

У позові стверджується, що через нову технологію мережа втратила понад $100 мільйонів, а клієнти почали частіше отримувати холодну піцу.

Позов подала компанія Chaac Pizza Northeast, яка керує 111 ресторанами Pizza Hut у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Вашингтоні.

Франчайзери звинувачують головний офіс у тому, що той змусив заклади перейти на систему Dragontail — програму для автоматизації кухні та доставки.

У Chaac Pizza Northeast стверджують, що після запуску системи у 2024 році робота ресторанів стала значно менш ефективною. Якщо раніше понад 90% замовлень доставляли швидше, ніж за 30 хвилин, то після переходу на Dragontail цей показник впав приблизно до 50%.

Також різко зріс так званий rack time — час, який піца проводить поза піччю перед передачею кур’єру. Раніше це було менш як п’ять хвилин, а тепер може тривати до двадцяти.

Основну проблему компанія бачить у роботі системи з кур’єрами DoorDash. Раніше ресторани самостійно передавали замовлення в сервіс доставки та мали окремі контракти з платформою. Але після укладення національного партнерства між Pizza Hut і DoorDash ШІ-система почала автоматично синхронізувати кухню з кур’єрами.

Водії тепер бачать у реальному часі, як просувається приготування їжі, і часто чекають по 10–15 хвилин, щоб забрати одразу кілька замовлень за одну поїздку. Це дозволяє їм заробити більше, але затримує доставку та погіршує якість продукту.

Chaac Pizza Northeast також заявляє, що після впровадження ШІ-системи річне зростання виручки в Нью-Йорку змінилося з понад +10% до приблизно -10%.