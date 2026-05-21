Кейт Бланшетт, Селена Гомес і Майкл Фассбендер зіграють у новому фільмі режисера «Бруталіста»

Кейт Бланшетт, Селена Гомес і Майкл Фассбендер зіграють у новому повнометражному фільмі Бреді Корбета — режисера оскароносної драми «Бруталіст». Про це пише Variety.

Новий проєкт Корбета поки не має назви, а деталі сюжету тримають у таємниці. Про участь у фільмі Бланшетт обмовилася під час майстер-класу на Каннському кінофестивалі: акторка сказала, що «невдовзі працюватиме з Бреді Корбетом над фільмом». Variety підтвердило, що її справді затвердили в нову роботу режисера. У касті також будуть Селена Гомес і Майкл Фассбендер.

Корбет раніше розповідав, що планує фільм для дорослої аудиторії, зосереджений переважно на 1970-х роках. Водночас історія охоплюватиме ширший період — від XIX століття до сьогодення. За словами режисера, це буде стрічка, яку «важко вписати в один жанр».

Повідомляється, що фільм планують знімати на рідкісні 65-мм камери типу eight-perf. Сценарій має 200 сторінок. Для порівняння, сценарій «Бруталіста» налічував 165 сторінок, а сам фільм триває близько трьох із половиною годин.

Продюсером проєкту стане Ендрю Моррісон через компанію Kaplan Morrison. Це буде четвертий повнометражний фільм Корбета після стрічок «Дитинство лідера», «Вокс люкс» і «Бруталіст».

Кейт Бланшетт — дворазова лауреатка «Оскара», яка працювала з Мартіном Скорсезе, Гільєрмо дель Торо, Девідом Фінчером і Весом Андерсоном. Селена Гомес, окрім музичної кар’єри, відома ролями у «Відв’язних канікулах», «Емілії Перес» і серіалі «Вбивства в одній будівлі».