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На Андріївському узвозі у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову

Іван Назаренко 04 червня 2026
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На Андріївському узвозі у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову

У Києві демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, встановлений на Андріївському узвозі біля Музею Булгакова. Про демонтаж повідомила журналістка «Суспільного» Катерина Некреча, опублікувавши відео з місця події.

На кадрах видно, як пам’ятник, обкладений мішками з піском для захисту від пошкоджень, завантажують на спеціальний транспорт.

Рішення про демонтаж Київрада ухвалила ще у грудні 2025 року. Його реалізували в межах процесу деколонізації міського простору.

У квітні 2024 року Український інститут національної пам'яті визнав Булгакова символом російської імперської політики, що підлягає усуненню з публічного простору.

Дискусії щодо творчої спадщини письменника тривають уже кілька років. У вересні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити Музей Булгакова в Києві, передати його експонати до архіву, а в будівлі створити музей українського композитора Олександа Кошиця.

Фото: Рустам Абдрахимов / Wikimedia Commons
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