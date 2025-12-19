Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві демонтують пам'ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці

Ельміра Еттінгер 19 грудня 2025
18 грудня на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці пам’ятників Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову, а також символічного знаку «Київ — місто-герой» із зображенням п’ятикутної зірки.

Крім цього, демонтують пам'ятник Дмитру Мануїльському, пам’ятний камінь на честь 100-річчя Леніна, меморіальну дошку Петру Чайковському, меморіальну дошку з написом «У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва».

Нагадаємо, 27 березня 2024 року Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Згодом співробітники Музею Булгакова в Києві висловилися щодо висновку Інституту нацпам’яті.

Торік петиція про демонтаж памʼятника Булгакову в Києві набрала необхідні 6 тисяч голосів. У зверненні пропонували вилучити пам'ятник та меморіальну дошку з Андріївського узвозу, а також перейменувати літературно-меморіальний музей Булгакова та змінити в ньому експозицію.

Фото: Пам'ятник Булгакову в Києві (Валерій Дед / Wikimedia Commons)
