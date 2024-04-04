Булгакова визнали символом імперської політики рф, а його пам’ятники — пропагандою

Письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Такий висновок оприлюднила Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті.

УІНП зазначає, що російський та радянський письменник Михайло Булгаков був “затятим українофобом” та “імперцем за світоглядом”.

“Нав’язливо декларована ним зневага до України закорінена в тому, що його родину прислали до Києва з Орловської губернії для колоніальної діяльності. Батько, російський богослов, викладач Київської духовної академії, був цензором, займався утисками української культури. Свідому стратегію блокування права української нації на окремий від Росії шлях продовжив і його син!”, — йдеться в повідомленні.

Серед усіх письменників того часу Булгаков "стоїть найближче до нинішніх ідеологів путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні", стверджують експерти. Навіть попри "легку критику радянської влади" письменник симпатизував більшовикам - зокрема, "оспівував захоплення червоними Києва і нищення борців за Україну — "мерзенних петлюрівців".

У творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця, зауважують в Українському інституті нацпам'яті. Натомість він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви та заперечує саме існування української нації.

Наприклад, у "Білій гвардії" одним із прототипів є власник будинку на Андріївському узвозі Василь Листовничий, де жила родина письменника. У романі Булгаков зображує його жадібним боягузом та пристосуванцем.

Раніше ми писали, що ім'я Чайковського в назві Національної музичної академії визнали російською пропагандою.

Фото: “Великий Київ”