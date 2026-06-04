LEGO анонсувала найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія

Після чуток у мережі компанія LEGO офіційно підтвердила вихід масштабного конструктора, присвяченого собору Саґрада Фамілія в Барселоні. Реліз приурочений до 100-річчя з дня смерті видатного каталонського архітектора Антоніо Гауді. Про це пише Dezeen.

Набір стане найбільшим за всю історію існування данського бренду і поповнить серію LEGO Architecture, складаючись із рекордної кількості деталей — 12 060 елементів.

Висота деталізованої моделі становитиме 62 сантиметри, а її колірна гама виконана переважно у блідо-бежевих відтінках, що повністю відтворюють колір автентичного каменя базиліки. Конструктор буде інтерактивним — його можна розділити на окремі секції, щоб роздивитися внутрішнє оздоблення храму, яке підсвічуватиметься через відтворені з кубиків різнокольорові вітражі.

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Дизайнер серії LEGO Architecture Рок Жгалін Кобе зазначив, що робота над цим проєктом була для команди величезною відповідальністю. За його словами, головним викликом було зберегти баланс між масштабом та точністю, залишаючись вірними «живому монументу», який еволюціонував понад століття. Продажі конструктора стартують наприкінці осені.

Раніше в межах серії LEGO Architecture бренд уже випускав копії таких шедеврів світової архітектури, як Музей Соломона Гуггенгайма та «Будинок над водоспадом» Френка Ллойда Райта, вілла Савойє Ле Корбюзьє та будинок Фарнсворт Людвіга Міса ван дер Рое.