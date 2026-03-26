LEGO випустить найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія

Артем Черничко 26 березня 2026
Компанія LEGO готує до виходу модель собору Саґрада Фамілія у Барселоні. Згідно з витоком інформації, цей конструктор стане найбільшим за кількістю деталей за всю історію існування бренду, пише Dezeen.

Набір увійде до серії LEGO Architecture. За даними інсайдера Chief Wiggum, модель складатиметься з 12 060 деталей. Це дозволить їй обійти нинішнього рекордсмена — набір Art World Map (11 695 деталей).

Очікується, що конструктор детально відтворить складні фасади та 18 шпилів, включно з центральною вежею заввишки 170 метрів, яка робить реальний собор найвищою церквою світу.

Офіційну дату релізу поки не оголошено, проте інсайдери вказують на 1 липня 2026 року. Завершити будівництво собору, яке тривало понад 140 років, планують у червні — до 100-річчя з дня смерті архітектора Антоніо Гауді.

Серію LEGO Architecture випускають з 2008 року. Раніше бренд уже створював моделі таких знакових споруд, як Ейфелева вежа, Емпайр-Стейт-Білдінг та Нотр-Дам-де-Парі.

Читайте також
Творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіла про погрози смертю через свій проєкт Будинок природи у Києві тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи Google випустила ШІ-модель, яка генерує музичні треки до трьох хвилин Науковці створили для сканування мозку нейроімплант розміром із кристал солі
Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026

