LEGO випустить найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія

Компанія LEGO готує до виходу модель собору Саґрада Фамілія у Барселоні. Згідно з витоком інформації, цей конструктор стане найбільшим за кількістю деталей за всю історію існування бренду, пише Dezeen.

Набір увійде до серії LEGO Architecture. За даними інсайдера Chief Wiggum, модель складатиметься з 12 060 деталей. Це дозволить їй обійти нинішнього рекордсмена — набір Art World Map (11 695 деталей).

Очікується, що конструктор детально відтворить складні фасади та 18 шпилів, включно з центральною вежею заввишки 170 метрів, яка робить реальний собор найвищою церквою світу.

Офіційну дату релізу поки не оголошено, проте інсайдери вказують на 1 липня 2026 року. Завершити будівництво собору, яке тривало понад 140 років, планують у червні — до 100-річчя з дня смерті архітектора Антоніо Гауді.

Серію LEGO Architecture випускають з 2008 року. Раніше бренд уже створював моделі таких знакових споруд, як Ейфелева вежа, Емпайр-Стейт-Білдінг та Нотр-Дам-де-Парі.