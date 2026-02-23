Саґрада Фамілія досягла піку — у Барселоні завершили зведення найвищої вежі собору

Храм Святої Родини в Барселоні, відомий як Саґрада Фамілія, офіційно досяг своєї пікової точки. 20 лютого на вершині центральної вежі Ісуса Христа встановили 17-метровий білий хрест, завершивши формування силуету найвищої церкви світу. Про це пише Euronews.

«Це день, на який ми з нетерпінням чекали. Усе пройшло дуже добре», — повідомив журналістам головний архітектор проєкту Жорді Фаулі. За задумом Антоніо Гауді, хрест має чотири рамена, що дозволяє розпізнати його з будь-якого ракурсу міста.

Попри те, що зовнішня висота будівлі тепер становить рекордні 172,5 метра, роботи над інтер'єром вежі Ісуса Христа тривають. Очікується, що риштування навколо центральної конструкції знімуть уже за кілька місяців — до урочистого відкриття, запланованого на червень.

Подія буде приурочена до сторіччя з дня смерті Антоніо Гауді. Освячення вежі має відбутися 10 червня. На церемонії очікують Папу Римського Лева XIV, проте Ватикан поки не підтвердив ці плани.

Будівництво Саґрада Фамілія триває понад 140 років — перший камінь був закладений ще 1882 року. Протягом цього часу реалізація проєкту Гауді стикалася з численними перешкодами: від Громадянської війни в Іспанії до пандемії COVID-19.

Лише минулого жовтня собор офіційно став найвищою церквою світу, випередивши за висотою Ульмський собор у Німеччині. Попри досягнення максимальної висоти, повне завершення всіх елементів базиліки очікується не раніше ніж за десять років. Будівництво продовжує фінансуватися переважно за рахунок туристів: лише у 2024 році було продано близько 4,8 мільйона вхідних квитків.