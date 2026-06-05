Кияни пропонують відкривати вагони метро для людей під час нічних тривог — петиція

На сайті Київської міської ради зареєстрували дві петиції з однаковою ініціативою — кияни пропонують залишати потяги метрополітену безпосередньо на підземних станціях під час нічних обстрілів, аби забезпечити більше місць для сидіння та відпочинку.

Автори звернень зазначають, що підземні станції є надійними бомбосховищами, проте вони абсолютно не облаштовані для тривалого перебування великої кількості людей. Через гострий брак місць для сидіння містяни змушені самостійно приносити на платформи стільці, матраци та навіть намети.

Тема облаштування побуту в підземці останніми днями викликала жваві дискусії серед киян. Нагадаємо, 2 червня на сайті Київради з’явилася петиція з вимогою заборонити туристичні намети й надувні ліжка в метро. Уже наступного дня містяни зареєстрували інше звернення, в якому закликали владу не забороняти, а впорядкувати використання великогабаритних речей під час тривог.

У нових петиціях пропонують вирішити цю проблему, використовуючи самі потяги. Зокрема, у зверненні №14283 від 4 червня 2026 року пропонують залишати потяги на підземних платформах у нічний час і забезпечувати до них безперешкодний доступ. Автор ініціативи пояснює, що це не лише створить додатковий простір для відпочинку, а й захистить сам рухомий склад метрополітену від уламків на поверхні. Крім того, у разі надзвичайної ситуації на виходах зі станції потяги можна буде використати для екстреної евакуації людей через тунелі.

Аналогічну ідею висловив й автор іншої петиції №14278. Він закликає залишати вагони на платформах із відкритими дверима під час нічних обстрілів, аби містяни могли комфортно розміщуватися всередині салонів, а не на холодній підлозі станцій.

На момент публікації новини обидві петиції в сумі мали близько 500 підписів. Для розгляду столичною владою кожне звернення має зібрати 6 тисяч голосів.