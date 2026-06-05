На бродвейській виставі «Liberation» у Лондоні заборонять користуватися телефонами

Вистава «Liberation», номінована на п’ять премій «Тоні», може стати однією з перших у Лондоні, де глядачам заборонять користуватися телефонами під час показу, пише The Guardian.

Під час бродвейських вистав відвідувачів просили залишати смартфони у спеціальних чохлах, які можна було відкрити лише під час антракту або після завершення вистави. Продюсерка Єва Прайс підтвердила The Guardian, що аналогічну практику планують запровадити і в лондонській постановці.

Спочатку таке рішення ухвалили через сцену з оголенням, щоб захистити акторів від зйомки з залу. Втім, згодом обмеження почали розглядати і як спосіб зменшити кількість відволікань у театрі.

Дискусії про використання телефонів у британських театрах активізувалися після того, як акторка Розамунд Пайк звернулася до глядачів вистави «Inter Alia» через людину, яка користувалася смартфоном під час фінальної сцени постановки. За словами акторки, світло екранів помітне зі сцени та заважає виконавцям.

Після перевірки квитків глядачі кладуть телефони в спеціальні чохли з магнітним замком. Відкрити їх самостійно неможливо, але співробітники можуть надати доступ під час антракту або в разі потреби.

Підтримку подібним обмеженням раніше висловлювали й інші представники театральної індустрії. Зокрема, акторка Леслі Менвілл називала зйомку під час виходу акторів на уклін неповагою до виконавців.

Водночас театри не поспішають повністю відмовлятися від телефонів. Частина продюсерів вважає, що фото та відео після вистав допомагають поширювати інформацію про постановки в соцмережах і залучати нову аудиторію.