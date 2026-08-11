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«Укрзалізниця» запустила продаж книжок разом із квитками на підтримку українських видавців

Кирило Шостак 11 серпня 2026
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Пасажири «Укрзалізниці» тепер можуть замовити українську книжку під час оформлення квитка на низку міжнародних і внутрішніх рейсів. На початку подорожі замовлення вже чекатиме на пасажира у вагоні, повідомили у компанії.

В «Укрзалізниці» пояснили, що ініціатива має підтримати українських видавців і книгарні, які постраждали від російських атак. За даними УЗ, лише за останні місяці внаслідок ударів по складах і друкарнях в Україні згоріло понад 10 млн книжок.

«Купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати й створювати нові історії попри російські атаки. Кожна книжка, яка сьогодні їде з нами у вагоні, — це ще одна історія, яку ворогу не вдалося знищити», — зазначили в компанії.

Послуга доступна на міжнародних рейсах до Перемишля, Холма, Будапешта, Кишинева та Бухареста.

Також книжку можуть замовити пасажири низки флагманських внутрішніх поїздів, зокрема на маршрутах Київ — Ужгород, Київ — Рахів, Харків — Рахів, Харків — Івано-Франківськ, Дніпро — Львів, Одеса — Київ, Київ — Чернівці та Львів — Київ.

Окремі пропозиції для читачів доступні й у програмі лояльності «Укрзалізниці». Накопичені «Обіймашки» можна використати для отримання промокодів, знижок та бонусів від книгарень і книжкових сервісів, серед яких Readeat, «Абук», «Книголенд», Librarius, книгарня «Є», MEGOGO BOOKS, #книголав та Ukraїner.

Фото на обкладинці: Will Tarpey / Unsplash
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