У Каппадокії триває перша бієнале сучасного мистецтва — роботи розмістили у печерах і давніх поселеннях

У Каппадокії триває перша бієнале сучасного мистецтва, експозиції якої виставляються серед печер регіону. Її темою стало «Народження», а самі роботи розмістили в різних локаціях міста Невшехір, пише Euronews.

Бієнале організував творчий колектив Sinemasal. Головна тема події — це метафора особистих і суспільних трансформацій.

Через сучасне мистецтво автори робіт розмірковують про війни, міграцію, економічні кризи, природні катастрофи та нерівність, а також про базові потреби людей — житло, їжу, освіту і медичну допомогу.

Особливість бієнале полягає у способі розміщення робіт. Вони не зібрані в одному виставковому просторі, а розкидані по долинах, печерах, кам’яних спорудах і стародавніх поселеннях.

На бієнале представлені фотографії, відео, інсталяції, роботи із застосуванням штучного інтелекту та твори з природних матеріалів.

Деякі роботи також є інтерактивними, тому відвідувачі можуть ставати безпосередніми учасниками їхнього створення або частиною закладеної в них історії.

Організатори вважають, що регіон доповнює роботи й упливає на їх сприйняття. Частина творів, за задумом авторів, навряд чи мала б такий самий ефект в іншому місці.

Каппадокія є одним із найпопулярніших туристичних регіонів Туреччини, відомим передусім своїми долинами, печерними містами та польотами на повітряних кулях. Організатори розраховують, що бієнале додасть до цього туристичного маршруту новий культурний вимір і приверне увагу до сучасного мистецтва.

Перша Каппадокійська бієнале має стати щорічною платформою, що поєднує сучасне мистецтво з природною та історичною спадщиною регіону. Її організатори також сподіваються у майбутньому посилити міжнародну присутність проєкту та перетворити його на місце зустрічі сучасного мистецтва й культурної спадщини.