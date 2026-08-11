Майже через 30 років судитимуть підозрюваного у вбивстві Тупака

Майже через 30 років після вбивства репера Тупака Шакура в Лас-Вегасі розпочинається суд над 63-річним Двейном «Кеффе Ді» Девісом, пише BBC.

Девіса звинувачують у причетності до вбивства із застосуванням смертельної зброї. Сам підозрюваний провини не визнає. Водночас у разі обвинувального вироку йому загрожує довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Тупака застрелили 7 вересня 1996 року. Того вечора він разом із Шугом Найтом відвідав боксерський поєдинок у MGM Grand. Після бою камери зафіксували бійку між оточенням репера та Орландо Андерсоном, якого поліція пов’язувала з бандою Crips.

Приблизно через три години поруч із BMW, у якому їхав Тупак, зупинився білий Cadillac. З нього відкрили вогонь. Репер отримав чотири кульові поранення і помер через шість днів.

Протягом десятиліть справа залишається нерозкритою. Сам Девіс, який є дядьком Орландо Андерсона, згодом почав публічно розповідати про події тієї ночі. Він заявляв, що перебував у Cadillac, з якого стріляли в Тупака. У мемуарах 2019 року Девіс також стверджував, що передав на заднє сидіння пістолет, який використали під час нападу. Водночас він ніколи не казав, що стріляв особисто.

Прокуратура вважає, що вбивство було помстою за побиття Андерсона і що Девіс організував напад та передав зброю. 2023 року поліція обшукала його будинок, а згодом Девіса заарештували. Адвокати наполягають, що мемуари не можна вважати прямим зізнанням, оскільки книжка була написана у співавторстві, а частина історій могла бути перебільшена або вигадана.

Сам Девіс нещодавно заявив, що взагалі не був у Лас-Вегасі в момент вбивства Тупака та дистанціювався від змісту книжки.

У списку потенційних свідків — понад 200 людей, зокрема родичі Тупака, колишні правоохоронці та продюсер Шуг Найт, який перебував у машині разом із репером під час стрілянини.

Відбір присяжних уже розпочався, а вступні промови сторін заплановано на 17 серпня.