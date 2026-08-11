Прибульці атакують корейське село: вийшов український трейлер екшену «Надія» із зіркою «Гри в кальмара»

Кінодистриб’ютор Green Light Films представив український трейлер і постер південнокорейського науково-фантастичного екшену «Надія» режисера На Хон Джіна.

Події фільму розгортаються у віддаленому селі Гоуп Гарбор поблизу демілітаризованої зони. Начальник місцевої поліцейської дільниці Бом Сок отримує повідомлення про появу тигра. Через лісові пожежі село залишається без зв’язку та допомоги, тож Бом Сок разом із поліцейською Сон Е намагається захистити мешканців. Згодом виявляється, що йдеться не про напад дикого звіра — герої стикаються з позаземними істотами, а загроза набуває глобального масштабу.

У фільмі зіграли Хван Чон Мін, Чо Ін Сон, Хойон, Тейлор Рассел, Кемерон Бріттон, Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер. Хойон, відома за серіалом Netflix «Гра в кальмара», виконує роль місцевої поліцейської. Для ролей мешканців Гоуп Гарбор На Хон Джін запросив корейських акторів, а позаземних персонажів зіграли міжнародні актори — так режисер хотів підкреслити відчуття іншості між двома світами.

«Надія» стала четвертим повнометражним фільмом На Хон Джіна після «Переслідувача», «Жовтого моря» та «Крику». Стрічку відібрали до основного конкурсу 79-го Каннського кінофестивалю. За словами режисера, в основі історії лежить думка про те, що «всі трагедії світу народжуються з непорозумінь».

Для зйомок вигаданого Гоуп Гарбор команда перебудувала реальне село в Південній Кореї, створивши вулиці, магазини та площу. Частину сцен також знімали на острові Чеджу, в Хапчхоні та на території національного парку Ретезат у Румунії. Над дизайном інопланетних істот працювали майже сім років.

Візуальну складову екшен-сцен команда розробляла разом із компанією XM2, яка працювала над фільмами франшиз про Джеймса Бонда та «Місія неможлива». Музику до «Надії» написав Майкл Абелс, а саундтрек записали у Відні з оркестром.

Прев’ю-покази «Надії» у форматі IMAX розпочнуться в Україні 3 вересня 2026 року. У широкий прокат фільм вийде 10 вересня.