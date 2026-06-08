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Британська пошта доставила журнал про виховання дітей із запізненням у 19 років

Артем Черничко 08 червня 2026
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Британська пошта доставила журнал про виховання дітей із запізненням у 19 років

Поштова служба Великої Британії Royal Mail лише зараз доставила жителю міста Честер Полу Едвардсу примірник журналу Mother & Baby («Мати й дитина»), який він передплатив ще 2007 року. Видання надійшло із запізненням у 19 років, коли діти отримувача вже стали студентами університетів, пише The Guardian.

Журнал прийшов у напіврозірваному пакеті із офіційним повідомленням від Royal Mail, де компанія перепрошувала «за завдані незручності». Едвардс опублікував фото знахідки у соцмережах, зазначивши, що його діти вже переїхали з дому. Пост зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Чоловік оформив підписку, коли його доньці було 18 місяців, а до народження сина залишалося три місяці. Нині їм 20 та 18 років відповідно. За словами чоловіка, свого часу родина навіть не помітила відсутності одного з випусків.

У Royal Mail заявили, що перевіряють сортувальні центри й обладнання щодня. У компанії припускають, що журнал не загубили всередині системи, натомість, імовірно, він знову потрапив до поштової скриньки з вини сторонньої особи.

Інцидент стався на тлі розслідування британського регулятора Ofcom щодо діяльності Royal Mail. За даними звіту, компанія вчергове не виконала річні цільові показники: майже чверть листів першого класу не доставляються вчасно. Починаючи з 2023 року поштову службу вже оштрафували на £37 мільйонів за систематичні затримки кореспонденції.

Фото: Brett Jordan / Unsplash
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