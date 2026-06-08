Премія «Тоні-2026»: постановка «Смерть комівояжера» отримала шість нагород та поставила рекорд

Постановка «Смерть комівояжера» за п’єсою Артура Міллера стала головним тріумфатором премії Tony Awards 2026, здобувши шість нагород, пише The Guardian.

Виставу визнали найкращим відновленням п’єси. Режисер Джо Мантелло під час церемонії заявив, що історія, написана Міллером понад 75 років тому, досі залишається актуальною. Шість нагород також зробили цю версію «Смерті комівояжера» найуспішнішим театральним відновленням в історії премії «Тоні».

Нагороду за найкращу жіночу роль у п’єсі отримала Леслі Менвілл за роль у постановці «Едіп». Для британської акторки це перший сезон на Бродвеї. Вона обійшла серед номінанток Роуз Бірн і Керрі Кун.

Джон Літґоу став найкращим актором у п’єсі завдяки ролі письменника Роальда Дала у виставі «Giant», присвяченій звинуваченням літератора в антисемітизмі. Для 80-річного актора це третя премія «Тоні» та рекорд — він став найстаршим володарем акторської нагороди в історії премії.

Найкращою новою п’єсою визнали «Liberation» Бесс Вол, яка нещодавно також отримала Пулітцерівську премію. Вол стала першою жінкою-драматургом, що перемогла в цій категорії з 2009 року.

У категорії мюзиклів перемогу здобула сценічна адаптація серіалу «Schmigadoon!». Постановка отримала чотири нагороди загалом.

По чотири статуетки також отримали мюзикли «Ragtime» і «The Lost Boys». Відновлення «Ragtime» перемогло в категорії найкращого відновлення мюзиклу, а Джошуа Генрі та Кейсі Леві отримали нагороди за головні ролі. Для Генрі це перша перемога після чотирьох номінацій.

Три нагороди дісталися постановці «Cats: The Jellicle Ball» — переосмисленню класичного мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера у стилі ballroom-культури.

Церемонію цього року провела співачка Пінк. На сцені вона виконала «Lady Marmalade» разом із запрошеними гостями, серед яких були Лі Мішель і Megan Thee Stallion.

За підсумками сезону Бродвей встановив новий фінансовий рекорд, продавши квитків майже на $1,91 мільярда.