У Японії закрили 94 школи через появу ведмедя у центрі міста

У японському місті Уцуномія, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північ від Токіо, закрили всі 94 початкові та середні школи через появу ведмедя. Про це повідомляє The Guardian.

Тварину вперше помітили в місті в суботу неподалік парку. За повідомленням місцевої влади, це азійський чорний ведмідь завдовжки близько одного метра. У неділю камери спостереження зафіксували його в центрі міста, де він пробіг повз двох перехожих. Пізніше ведмедя бачили в житлових районах, а вранці понеділка — у промисловій зоні приблизно за два кілометри від центру.

Міська влада закликала жителів не виходити на контакт із твариною, тримати зачиненими вікна й двері та в разі зустрічі ховатися в найближчій будівлі. Для інформування населення містом курсують автомобілі з гучномовцями. Поліція і мисливські служби продовжують пошуки.

З початку року в Японії зафіксували рекордні 50 тисяч повідомлень про появу ведмедів. Більшість випадків припадає на північний схід країни, однак останнім часом тварин дедалі частіше помічають поблизу Токіо.

Минулого тижня у префектурі Фукушіма ведмідь напав на чотирьох людей, після чого проник в офіс компанії та виробниче приміщення.

За даними японської влади, кількість нападів ведмедів на людей останніми роками зростає. Для відстеження тварин деякі регіони вже почали використовувати системи відеоспостереження зі штучним інтелектом.

Експерти пояснюють збільшення кількості зустрічей людей із ведмедями кількома факторами. Серед них — неврожай жолудів та інших природних кормів, через що тварини шукають їжу поблизу населених пунктів, а також скорочення населення сільських районів, які стають менш людними й приваблюють диких тварин.