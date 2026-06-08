У Японії закрили 94 школи через появу ведмедя у центрі міста

У японському місті Уцуномія, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північ від Токіо, закрили всі 94 початкові та середні школи через появу ведмедя. Про це повідомляє The Guardian.
Тварину вперше помітили в місті в суботу неподалік парку. За повідомленням місцевої влади, це азійський чорний ведмідь завдовжки близько одного метра. У неділю камери спостереження зафіксували його в центрі міста, де він пробіг повз двох перехожих. Пізніше ведмедя бачили в житлових районах, а вранці понеділка — у промисловій зоні приблизно за два кілометри від центру.
宇都宮市の中心部では、6日から7日朝にかけてクマを目撃したという通報が警察などに相次ぎました。— ＮＨＫ宇都宮 (@nhk_utsunomiya) June 7, 2026
宇都宮市の中心部にある商店街「オリオン通り商店街」では、組合が設置している防犯カメラに７日午前２時すぎにクマのような動物が映っているのが確認されました。https://t.co/SoO7n8Q28s pic.twitter.com/pRYuDfD8wr
Міська влада закликала жителів не виходити на контакт із твариною, тримати зачиненими вікна й двері та в разі зустрічі ховатися в найближчій будівлі. Для інформування населення містом курсують автомобілі з гучномовцями. Поліція і мисливські служби продовжують пошуки.
З початку року в Японії зафіксували рекордні 50 тисяч повідомлень про появу ведмедів. Більшість випадків припадає на північний схід країни, однак останнім часом тварин дедалі частіше помічають поблизу Токіо.
Минулого тижня у префектурі Фукушіма ведмідь напав на чотирьох людей, після чого проник в офіс компанії та виробниче приміщення.
За даними японської влади, кількість нападів ведмедів на людей останніми роками зростає. Для відстеження тварин деякі регіони вже почали використовувати системи відеоспостереження зі штучним інтелектом.
Експерти пояснюють збільшення кількості зустрічей людей із ведмедями кількома факторами. Серед них — неврожай жолудів та інших природних кормів, через що тварини шукають їжу поблизу населених пунктів, а також скорочення населення сільських районів, які стають менш людними й приваблюють диких тварин.