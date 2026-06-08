У селі під Києвом відкрили «Сільпо» для байкерів — і анонсували мотофестиваль

Мережа «Сільпо» відкрила новий супермаркет у селі Мироцьке Київської області. Дизайн магазину площею 1639 м² виконаний у концепції байкерського лофту. Окрім запуску торгової точки, ритейлер анонсував проведення тематичного фестивалю MOTO FEST by «Сільпо» на парковці комплексу. Про це повідомила пресслужба мережі.

Зовнішнє та внутрішнє оформлення супермаркету інтегрує елементи мотокультури. Центральним елементом фасаду стала величезна інсталяція від «Майстерні чудес» у вигляді мотоцикла висотою 13 метрів та довжиною 32,5 метри. У цю конструкцію вмонтували вивіску «Сільпо», яка повторює обриси байка з сидінням, кермом та підсвіченою фарою на тлі графіті з вогнем.

На вході гостей зустрічає фігура коня з металевого дроту, артоб'єкт у вигляді байка з декоративними елементами з овочів та фруктів, а також книга відгуків у шкіряній обкладинці на металевій стійці з колесом.

У відділі алкоголю розміщено асамбляж зі справжніх відреставрованих мотозапчастин, а трохи далі розташоване панно зі шкіряних курток із байкерською символікою, ескізи та розпис для якого створив Олексій Бондаренко, співавтор мальопису «ВОЛЯ». Одна з колон у залі оформлена рок-постерами, а касові лайтбокси виконані у формі коліс із шипами.

13 червня о 12:00 на території паркувального майданчика супермаркету розпочнеться тематичний мотофестиваль. Програма заходу включає виступи професіональних райдерів із екстремального водіння (Stunt Show), а також змагання на мопедах Moped Stunt Cup, де оцінюватимуть фігурне водіння, точність на трасі та складність трюків.

Також відвідувачі зможуть протестувати вілі-машину для підняття мотоцикла на заднє колесо під наглядом інструкторів, зустріти байкерську колону та відвідати тематичну фотозону й майданчик зі стритфудом.

Супермаркет розташований за адресою: с. Мироцьке, вул. Шляхова, 4. Магазин працює щодня з 08:00 до 23:00.