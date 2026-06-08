У Львові відкрили відреставроване керамічне панно «Збір винограду»

У Львові 6 червня офіційно відкрили відреставроване керамічне панно «Збір винограду». Його вдалося врятувати від руйнування через аварійний стан будівлі колишнього винзаводу в районі Погулянка. Відтепер один із визначних зразків львівського монументального мистецтва доступний для огляду на території артцентру Jam Factory Art Center, повідомили в міській раді.

Панно 1979 року, яке тепер внесено до переліку цінних мозаїчних робіт Львова, створили художники Григорій Кічула та Ярослав Шеремета. Твір виконаний у техніці високотемпературного випалу з глазурованих кахлів і зображує сцену збору врожаю та виноробства у стилі декоративного мистецтва 1970-х років. Загальна площа полотна становить 30,11 м², воно складається з 624 окремих кахлів.

У 2019 році міська рада зобов’язала нового власника колишнього винзаводу зберегти твір. Після фахових досліджень було ухвалено рішення про демонтаж, реставрацію та перенесення мозаїки на нову локацію.

Архівні дослідження засвідчили, що на місці сучасного Jam Factory Art Center свого часу діяла філія заводу «Укрвино», який згодом переїхав на Погулянку. Реалізувати складне технічне завдання з перенесення 12-метрової стіни з керамічною плиткою вдалося завдяки залученню реставраційної компанії Karp Restorer.

Над порятунком і відновленням об'єкта упродовж року працювали понад 20 фахівців. Процес складався з демонтажу, транспортування до майстерні для консервації та реставрації, а також повторного збирання й монтажу на новій стіні. Керівник реставраційної майстерні Karp Restorer Василь Карпів назвав найскладнішими етапами індивідуальну роботу з кожним із понад 600 кахлів під час від'єднання від міцної цементно-цегляної основи та подальше закріплення на новому місці.

Реставратори керувалися принципом максимального збереження автентичності твору. Повністю втраченими виявилися лише два кахлі, ще близько 20 пошкоджених елементів було зміцнено. Втрачені фрагменти свідомо не відновлювали в кольорі — їх заповнили нейтральним тлом, щоб відокремити оригінал від реставраційних втрат і залишити природні «шрами історії».

Усі фінансові витрати на демонтаж, реставраційні роботи та перенесення об'єкта взяла на себе будкомпанія Auroom.

Найближчим часом керамічне панно ознакують міжнародним охоронним знаком «Блакитний щит». Згодом міськрада підготує пакет документів для надання панно офіційного статусу пам’ятки за його новою адресою.