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Померла Маргарет Керрі — танцівниця, за рухами якої Disney створив Дінь-Дінь з мультфільму «Пітер Пен»

Іван Назаренко 12 червня 2026
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Померла Маргарет Керрі — танцівниця, за рухами якої Disney створив Дінь-Дінь з мультфільму «Пітер Пен»

Американська акторка та танцівниця Маргарет Керрі, яка стала моделлю для образу Дінь-Дінь у мультфільмі Disney «Пітер Пен», померла у віці 97 років від раку легенів. Про це повідомляє Deadline.

За словами родини, Керрі померла 11 червня у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, у колі своїх трьох дітей. Вона пішла мирно після тривалої боротьби з хворобою.

Маргарет Керрі народилася у 1929 році в Іллінойсі та з дитинства була пов’язана з індустрією розваг — ще дитиною з’являлася у невеликих ролях у кіно, а згодом працювала на телебаченні. Найпомітнішою її телевізійною роллю стала участь у ситкомі «The Ruggles» наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років.

Окрему сторінку її кар’єри склала робота з Disney: Керрі стала референсною моделлю для аніматорів, які створювали рухи та міміку феї Дінь-Дінь у «Пітері Пені» 1953 року. Вона не озвучувала персонажа, але її пластика лягла в основу образу, що згодом став одним із символів студії Disney поряд із Міккі Маусом.

У різні роки Керрі також працювала як акторка озвучування, брала участь у телевізійних проєктах і вела християнську радіопрограму. У пізніші роки вона займалася мотиваційними виступами та написала автобіографію.

У прощальному повідомленні родина акторки попросила згадувати її щоразу, коли хтось дивиться на «найяскравішу другу зірку праворуч» — в історії про Пітера Пена це орієнтир, який приводить на казковий острів Небувалію.

Фото: Super Festivals / Wikimedia Commons
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