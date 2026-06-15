Музикант Олівер Трі загинув в авіакатастрофі над Ріо-де-Жанейро

Американський музикант та інтернет-зірка Олівер Трі загинув у віці 32 років унаслідок зіткнення двох гелікоптерів над бразильським містом Ріо-де-Жанейро. Аварія сталася 14 червня, усі шестеро людей на борту загинули. Про це повідомляє The Guardian.

За даними рятувальників, один із гелікоптерів упав на парковку автосалону з електромобілями, через що спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 20 автомобілів. Причини зіткнення встановлюють слідчі.

Трі перебував у Бразилії в межах світового туру. Напередодні трагедії він публікував у соцмережах відео з бразильського регіону та готувався до наступних концертів у Європі.

Разом із музикантом загинули аргентинський ютубер Gaspar Prim, режисер Лукас Віньяле, музичний продюсер Лукас Бріту Шавес, а також пілоти Александре Соуза та Шарль Марсіллак.

Олівер Трі здобув популярність завдяки хітам Life Goes On, Miss You та Alien Boy. Його впізнавали за фірмовою зачіскою, червоними окулярами та ексцентричним образом. На Spotify музиканта слухали понад 11 мільйонів людей щомісяця, а його найпопулярніші треки набрали сотні мільйонів прослуховувань.

У 2024 році Трі отримав номінацію на премію Brit Awards за пісню Miss You, записану разом із німецьким продюсером Робіном Шульцом. Також він потрапив до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд із найбільшим самокатом у світі.

Частина бразильських правоохоронців спочатку зазначала, що через сильні опіки ідентифікація тіл потребувала додаткових експертиз. Ім’я музиканта було в списку пасажирів, а згодом його загибель підтвердили низка міжнародних медіа.