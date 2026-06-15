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У Франції запустили проєкт, де можна написати лист останній королеві Марії-Антуанетті

Іван Назаренко 15 червня 2026
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У Франції запустили проєкт, де можна написати лист останній королеві Марії-Антуанетті

У Франції запустили культурну ініціативу, в межах якої будь-хто може написати лист останній королеві країни Марії-Антуанетті та надіслати його до поштової скринькі замку Шато де Фонтенбло. Про це повідомляє Euronews.

Проєкт під назвою «Напиши Марії-Антуанетті» стартував на початку року як частина тематичної програми, присвяченої королеві та її чоловікові Людовику XVI. Ініціатива приурочена до 240-річчя останнього візиту Марії-Антуанетти до Фонтенбло — місця, яке вона вважала одним із улюблених королівських маєтків. Наразі до замку вже надійшло близько 4 тисяч листів.

Учасникам пропонують написати лист у доволі формальному стилі, звертаючись до історичної постаті як до живої співрозмовниці. Найчастіше послання починаються традиційним зверненням «Ваша Величносте».

Ідея виникла в історикині Сесіль Берлі, котра досліджує XVIII століття, як спроба оживити історію через особисту комунікацію. Вона каже, що лист дозволяє створити відчуття діалогу з постаттю, яка залишається частиною колективної уяви навіть через понад два століття після своєї загибелі.

У замку визнають, що не очікували такого масштабу відгуку. Для учасників облаштували спеціальний простір у стилі XVIII століття, де можна написати лист вручну — з папером і письмовим приладдям, стилізованим під епоху.

Зображення: Le Roy Thierry / Wikimedia Commons
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