Автор культових фото війни у В’єтнамі Дон Маккаллін випустить свою останню книгу

Британський фотограф Дон Маккаллін, чиї знімки війни у В’єтнамі стали одними з найвідоміших документальних фотографій XX століття, випустить восени свою останню книгу. Для цього він повернеться до теми конфлікту, який, за його словами, досі не дає йому спокою, пише The Guardian.

Видання під назвою «В'єтнам» вийде в жовтні. У ньому міститиметься понад 100 фотографій, зроблених Маккалліном під час його численних поїздок до В’єтнаму. Центральне місце в книзі буде відведене кадрам з битви за місто Хюе у 1968 році — одного з найкривавіших епізодів наступу Тет, де фотограф провів 12 днів разом із морською піхотою США.

Тоді були створені його найвідоміші роботи, зокрема портрет американського солдата з ознаками сильного психологічного виснаження. Ці знімки вважаються одними з найвпливовіших візуальних свідчень війни та часто згадуються серед матеріалів, які допомогли змінити ставлення американського суспільства до конфлікту.

91-річний фотограф розповів, що багато кадрів із В’єтнаму продовжують переслідувати його навіть через десятиліття. За його словами, спогади про побачене повертаються щоразу, коли він згадує битву, під час якої став свідком загибелі великої кількості американських військових.

До відрядження у В’єтнам Маккаллін уже працював у гарячих точках світу. Він висвітлював події в Конго напередодні здобуття незалежності, громадянський конфлікт на Кіпрі, а також документував будівництво Берлінської стіни та формування «залізної завіси» в Європі.

Від військової фотографії журналіст відійшов у 75 років після поїздки до сирійського міста Алеппо. Він пояснював це тим, що вже не міг достатньо швидко реагувати на небезпеку в зоні бойових дій. Після завершення кар’єри воєнного кореспондента Маккаллін занурився у книжкові проєкти та знімання історичних місць.

Попри визнання та численні виставки, фотограф скептично оцінює вплив власної роботи на світові події. Він зазначає, що його світлини шокували аудиторію та привертали увагу до жахів війни, однак конфлікти продовжувалися й після В’єтнаму, тому він не впевнений, що фотографія здатна кардинально змінити хід історії.