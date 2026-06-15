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Український документальний фільм «Машина часу Майдан» отримав відзнаку на британському фестивалі Sheffield DocFest

Іван Назаренко 15 червня 2026
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Український документальний фільм «Машина часу Майдан» отримав спеціальну відзнаку журі на Sheffield DocFest — одному з найпрестижніших фестивалів документального кіно у світі.

Світова прем’єра фільму відбулася 11 червня в конкурсній програмі Sheffield DocFest. Після оголошення результатів автори зазначили, що для них є великою честю представити історію Майдану на одному з головних міжнародних майданчиків документального кіно. Режисерами проєкту стали Володимир Тихий та Роман Любий.

Журі фестивалю відзначило стрічку за сильне авторське бачення, роботу з колективними архівами та осмислення теми громадянського спротиву. У своєму рішенні судді наголосили, що фільм одночасно виступає історичним свідченням і застереженням, нагадуючи про ціну свободи та особисту відповідальність кожної людини в боротьбі за неї.

«Машина часу Майдан» розповідає про події Революції Гідності через призму сучасної російсько-української війни. Фільм використовує архівні відеозаписи та формат оповіді від першої особи, занурюючи глядача в атмосферу Майдану — від спорудження барикад до найгарячіших протистоянь на вулицях Грушевського та Інститутській.

Sheffield DocFest, заснований 1994 року, є найбільшим фестивалем документального кіно у Великій Британії та одним із найвпливовіших у світі. Щороку він збирає режисерів, продюсерів, журналістів і представників кіноіндустрії з десятків країн.

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