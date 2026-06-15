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У Харкові російський дрон влучив у зоопарк — загинули тварини

Іван Назаренко 15 червня 2026
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Увечері 15 червня російський безпілотник влучив у Харківський зоопарк в Шевченківському районі міста, внаслідок чого були пошкоджені вольєри та загинула частина тварин. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За даними міськради, удар припав на ділянку між віварієм, де утримуються дрібні тварини, адміністративною будівлею та «Будинком слона». Після влучання почалася пожежа в одному з вольєрів.

У ДСНС Харківської області підтвердили загибель кількох тварин. Рятувальники оперативно ліквідували займання, а співробітники зоопарку та надзвичайники розпочали евакуацію тварин у безпечні приміщення. За попередніми даними міської ради, великі тварини не постраждали.

Також повідомляється про пошкодження інфраструктури зоопарку та уламки дрона, що впали на проїжджу частину неподалік. Під час атаки по Харкову також зачепили Холодногірський район, зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: ДСНС Харківщини
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