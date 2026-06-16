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Творці «Дивних див» брати Даффери знімуть повнометражний фільм для Paramount — прем'єра запланована на 2028 рік

Іван Назаренко 16 червня 2026
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Творці «Дивних див» брати Даффери знімуть повнометражний фільм для Paramount — прем'єра запланована на 2028 рік

Творці серіалу «Дивні дива» Метт і Росс Даффери готують свій перший великий кінотеатральний проєкт у межах нової угоди зі студією Paramount Pictures. Брати виступлять сценаристами та режисерами стрічки, назва й сюжет якої поки що тримають у секреті, пише Variety.

Прем’єру фільму заплановано на 3 листопада 2028 року. Проєкт розробляє продюсерська компанія братів Upside Down Pictures, створена після успіху «Дивних див».

Для Дафферів це буде лише друга повнометражна режисерська робота. Раніше вони зняли постапокаліптичний трилер «Зачаївшись», який вийшов із затримкою та без широкого прокату. Згодом брати працювали над серіалом «Вейворд Пайнс», а світову популярність здобули після запуску «Дивних див» у 2016 році.

Новий проєкт стане першим великим кроком братів після завершення п’ятого й фінального сезону «Дивних див». Після багаторічної співпраці з Netflix вони уклали чотирирічну ексклюзивну угоду з Paramount, яка охоплює створення фільмів, серіалів і стримінгових проєктів.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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