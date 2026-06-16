Аня Тейлор-Джой приєдналася до акторського складу нового «Володаря перснів»

Аня Тейлор-Джой приєдналася до акторського складу нового фільму «Володар перснів: Полювання на Голума». Стрічку знімає та очолює Енді Серкіс, який знову втілить Голума, пише Variety.

Разом із Серкісом до своїх ролей повернуться Ієн Мак-Келлен у ролі Ґендальфа, Елайджа Вуд у ролі Фродо та Лі Пейс, який знову зіграє короля Трандуїла.

Тейлор-Джой дісталася роль Серен — ельфійки-синдар із Лісового королівства. Героїню описують як одну з найвідданіших і найнебезпечніших агенток короля Трандуїла. Також до акторського складу увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан та Лео Вудалл.

Прем’єра фільму запланована на 17 грудня 2027 року. Події стрічки розгорнуться незадовго до початку «Володар перснів: Хранителі Персня» і розкажуть про полювання на Голума в роки, коли він уже володів важливою таємницею, пов’язаною з Перснем Всевладдя.

Над проєктом працює команда, яка створювала оригінальну кінотрилогію: Пітер Джексон, Френ Уолш, Філіппа Боєнс та Зейн Вайнер.

Для Ані Тейлор-Джой це вже третя велика франшиза Warner Bros. після участі у фільмі «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» та дилогії «Дюна». Найближчим часом акторка також з’явиться в серіалі «Лакі», де виступить не лише виконавицею головної ролі, а й виконавчою продюсеркою.