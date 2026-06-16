В Арктиці вперше випробували робота-собаку на дрейфових льодах

Китайський робот-собака вперше успішно пройшов випробування на дрейфових льодах Північного Льодовитого океану. Розробники вважають, що такі автономні машини можуть допомогти дослідникам працювати в одному із найнебезпечніших регіонів планети без ризику для людей, пише Interesting Engineering.

Модифікована версія робота Lynx S10, створена компанією DEEP Robotics, стала першою автономною платформою на чотирьох ногах, яка змогла пересуватися арктичними крижинами. Під час експедиції робот долав сніг, лід і приховані під поверхнею водойми, які становлять серйозну небезпеку навіть для досвідчених полярників.

Вага Lynx S10 складає менш як 20 кілограмів, тому його може переносити та запускати одна людина. Робот оснащений 16 рухомими суглобами, що дозволяють йому маневрувати на складному рельєфі, а також системою автономної навігації з чотирма ширококутними камерами та двома лідарами для побудови тривимірної карти місцевості.

Into the Arctic.



The prototype of DEEP Robotics' Lynx S10 wheeled-legged robot recently joined the expedition to the Arctic Ocean, successfully completing reliability testing in one of the world's most challenging environments.



This journey is more than a test of endurance—it's… pic.twitter.com/4wwsZB1LAZ — DEEP Robotics (@DeepRobotics_CN) June 8, 2026

У стандартній конфігурації робот здатний розвивати швидкість до 8 метрів на секунду, долати перешкоди висотою до 50 сантиметрів і переносити понад 8 кілограмів вантажу. Він також може самостійно знаходити зарядну станцію, коли рівень батареї знижується.

Для роботи в Арктиці інженери суттєво модернізували платформу. Замість коліс установили спеціальні біоміметичні лапи, за будовою схожі на кінцівки полярного ведмедя. Завдяки більшій площі опори робот не провалювався у пухкий сніг, а додаткові шипи та протиковзкі елементи допомагали впевнено рухатися слизьким льодом.

Під час випробувань Lynx S10 успішно перетинав ділянки, де під шаром снігу ховалися небезпечні калюжі талої води. В окремих випадках робот проходив поверхнями, які зовні виглядали як суцільний лід, хоча під ними була вода. Для пересування через змішані ділянки льоду та води його лапи використовувалися як своєрідні весла.

Розробники наголошують, що випробування проводили не на готовому комерційному продукті, а на ранньому прототипі. Отримані дані планують використати для вдосконалення наступних версій машини.

У майбутньому подібні роботи можуть застосовуватися для кліматичних досліджень, моніторингу стану довкілля та пошуково-рятувальних операцій у важкодоступних районах. Завдяки здатності працювати на нестабільному льоду вони можуть допомогти збирати важливі дані там, де перебування людей пов’язане з високим ризиком.