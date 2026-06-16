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Режисер «Ти — космос» Павло Остріков почав працювати над наступним фільмом

Іван Назаренко 16 червня 2026
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Український режисер Павло Остріков оголосив про початок роботи над новим повнометражним фільмом під назвою «Трагедія». Проєкт уже відібрали до міжнародної сценарної програми MFI Script 2 Film, яка допомагає авторам розвивати майбутні кінороботи на етапі розробки.

За словами Острікова, майбутня стрічка — це історія про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх близьких із царства мертвих після того, як на Землю повертаються давньогрецькі боги.

Як каже режисер, ідея фільму виникла ще під час роботи над стрічкою «Ти — космос». Остріков зізнався, що намагався не відволікатися на новий задум, хоча його приваблював незвіданий фантастичний світ майбутньої історії: «Навіть для мене це звучить так, що не знаєш, за що хапатись. Але з кожним драфтом все якось стає на свої місця і стає логічним», — написав Остріков.

Над «Трагедією» Остріков працює разом із продюсерами Анною та Володимиром Яценками. Творча команда сподівається прискорити розробку нової стрічки порівняно з виробництвом «Ти — космос» і якомога швидше довести проєкт до етапу зйомок.

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