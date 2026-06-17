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Телеведучому Джеремі Кларксону діагностували агресивну форму раку

Іван Назаренко 17 червня 2026
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Телеведучому Джеремі Кларксону діагностували агресивну форму раку

Британський телеведучий Джеремі Кларксон повідомив, що у нього діагностували агресивну форму раку, пише Variety.

Про це він розповів у фінальних епізодах п’ятого сезону шоу «Ферма Кларксона», які зараз виходять на Prime Video. У розмові зі своїми колегами Кларксон поділився, що дізнався про хворобу ще у травні та пройшов біопсію після звернення до лікарів.

За його словами, медики виявили рак на ранній стадії, однак охарактеризували його як «агресивний». Ведучий додав, що йому доведеться перенести операцію, після якої період відновлення займе певний час, хоча сама процедура має бути відносно швидкою.

У шоу також показали кадри, зняті в лікарняній палаті, де Кларксон зазначив, що п’ятий сезон починався для нього в лікарні й там же символічно завершується. Він також згадав, що частина лікування пройшла не за планом, через що виникли ускладнення.

Перед виходом фінальних епізодів ведучий опублікував звернення до глядачів, у якому попередив, що нові серії можуть бути емоційно складними для перегляду.

Джеремі Кларксон відомий передусім як багаторічний ведучий шоу про автомобілі «Топ Ґір», яке виходило на BBC з 2002 по 2022 рік. Після завершення роботи в програмі він запустив проєкт «Ферма Кларксона», де документує життя на фермі, якою керує без досвіду.

Фото: HawkstoneOfficial / Wikimedia Commons
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