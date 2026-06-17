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У Шотландії відкриють виставку про дощ у науці, культурі та історії країни

Іван Назаренко 17 червня 2026
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У Шотландії відкриють виставку про дощ у науці, культурі та історії країни

У Національній бібліотеці Шотландії в Единбурзі відкриється виставка, присвячена дощу як культурному, науковому й історичному явищу. Експозиція досліджує роль опадів у житті країни, де щороку випадає приблизно від 100 до 160 мільярдів кубометрів дощу, пише The Guardian.

Основою виставки стали розрахунки шотландського вченого Джеймса Гаттона — одного із засновників сучасної геології. Ще у 1784 році він сформулював «теорію дощу», описавши процес конденсації водяної пари в атмосфері. Його роботи нині представлені як частина історичного блоку експозиції.

Виставка поєднує науку, літературу й попкультуру. Окремі розділи присвячені шотландській поезії Роберта Бернса, коміксам про Minnie the Minx із журналу The Beano, а також дитячим книжкам, де дощ є постійним мотивом.

Серед експонатів — рідкісне видання трактату «Демонологія у формі діалогу» 1597 року, написаного королем Яковом VI Шотландським. У ньому монарх згадує відьом, які, на його думку, могли викликати бурі та затримувати морські подорожі королівського двору. Цей текст згодом став одним із джерел образів у «Макбеті» Вільяма Шекспіра.

Окрему частину експозиції займають ранні погодні карти та метеорологічні записи, включно з картою 1912 року, яка фіксує динаміку опадів у Шотландії протягом 25 років. За даними дослідників, попри стійкий образ вічно дощового регіону, в Единбургу в середньому менше опадів, ніж, наприклад, у Римі.

Також відвідувачам пропонують інтерактивну зону, де можна скласти прогноз погоди, використовуючи умовні символи дощу, хмар і сонця.

Частина експозиції присвячена й сучасному контексту: змінам клімату та впливу екстремальних опадів. Виставку присвячено пам’яті співробітниці бібліотеки Мел Г’юстон, яка загинула під час повені 2023 року.

Фото: Thomas Chizzali / Unsplash
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