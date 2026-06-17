Український режисер Філіп Сотниченко працює над новим фільмом із оскароносним продюсером

Український режисер Філіп Сотниченко працює над новим повнометражним фільмом «Times New Roman», який розповість про київського художника, що досліджує історію політичних убивств українських діячів у Європі. Про це повідомляє Variety.

До команди продюсерів також приєднався латвійський продюсер Матісс Кажа, співсценарист і продюсер оскароносного анімаційного фільму «Потік. Останній кіт на Землі».

Головним героєм стрічки стане київський художник Роман, який переживає кризу середнього віку, бореться з алкогольною залежністю та намагається впоратися з психологічним тягарем війни. Шансом змінити життя для нього стає мистецький проєкт, присвячений реконструкції вбивств українських політичних діячів у вигнанні, які загинули від рук радянських агентів.

За сюжетом Роман вирушає у подорож Європою, щоб відтворити обставини загибелі Симона Петлюри у Парижі, Євгена Коновальця у Роттердамі та Степана Бандери у Мюнхені. Однак під час подорожі він поринає у власні внутрішні проблеми й не може від них утекти.

Сотниченко називає майбутній фільм поєднанням особистої історії, художнього жесту та політичного дослідження. За його словами, стрічка досліджуватиме питання, з якими сьогодні стикаються багато українців: залишатися чи виїздити, бути корисним чи чесним перед собою, діяти чи просто переживати події.

До роботи над фільмом також долучилися українські митці Ярема Малашчук і Роман Хімей, які стануть співавторами проєкту та зіграють у ньому ролі.

«Times New Roman» стане другою повнометражною роботою Сотниченка після фільму «Ля Палісіада», який дебютував на Роттердамському міжнародному кінофестивалі та представляв Україну в оскарівській категорії міжнародного повнометражного фільму.