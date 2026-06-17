У Німеччині відродили оперу про машину часу Альберта Ейнштейна — виставу загубили через прихід нацистів до влади

У Німеччині відродили оперу «Хроноплан» композиторки Юлії Керр, чию творчість надовго забули після втечі її родини від нацистського режиму. Прем'єра відбулася в будинку Альберта Ейнштейна в німецькому містечку Капут за участі нащадків Керр, пише The Guardian.

«Хроноплан» — це фантастична історія, в якій Ейнштейн демонструє гостям у своєму будинку на березі озера машину часу. Композиторка почала працювати над оперою наприкінці 1920-х років, однак її прем'єра так і не відбулася через прихід до влади нацистів у 1933 році.

Керр забрала незавершену партитуру із собою під час втечі з Німеччини разом із чоловіком, відомим театральним критиком Альфредом Керром, та дітьми. Після переїзду до Великої Британії вона була змушена відмовитися від композиторської кар'єри й працювати секретаркою та перекладачкою, щоб утримувати родину.

Історія родини Керр стала широко відомою завдяки автобіографічному роману «When Hitler Stole Pink Rabbit», який написала її донька Джудіт Керр. Письменницю також знають як авторку дитячої книги «До нас на чай заходив тигр!».

Повернути ім’я Юлії Керр в історію допоміг музикознавець Крістіан Лейтмайр з Оксфордського університету. Після пошуків у берлінських архівах він виявив рукописи композиторки, які роками зберігалися під іменем її чоловіка та були помилково внесені до літературного архіву.