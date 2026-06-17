Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Німеччині відродили оперу про машину часу Альберта Ейнштейна — виставу загубили через прихід нацистів до влади

Іван Назаренко 17 червня 2026
210

У Німеччині відродили оперу «Хроноплан» композиторки Юлії Керр, чию творчість надовго забули після втечі її родини від нацистського режиму. Прем'єра відбулася в будинку Альберта Ейнштейна в німецькому містечку Капут за участі нащадків Керр, пише The Guardian.

«Хроноплан» — це фантастична історія, в якій Ейнштейн демонструє гостям у своєму будинку на березі озера машину часу. Композиторка почала працювати над оперою наприкінці 1920-х років, однак її прем'єра так і не відбулася через прихід до влади нацистів у 1933 році.

Керр забрала незавершену партитуру із собою під час втечі з Німеччини разом із чоловіком, відомим театральним критиком Альфредом Керром, та дітьми. Після переїзду до Великої Британії вона була змушена відмовитися від композиторської кар'єри й працювати секретаркою та перекладачкою, щоб утримувати родину.

Історія родини Керр стала широко відомою завдяки автобіографічному роману «When Hitler Stole Pink Rabbit», який написала її донька Джудіт Керр. Письменницю також знають як авторку дитячої книги «До нас на чай заходив тигр!».

Повернути ім’я Юлії Керр в історію допоміг музикознавець Крістіан Лейтмайр з Оксфордського університету. Після пошуків у берлінських архівах він виявив рукописи композиторки, які роками зберігалися під іменем її чоловіка та були помилково внесені до літературного архіву.

Мітки
Новини
Читайте також
Кияни вимагають скасувати будівництво 80-метрового хмарочоса на Печерську — споруда закриватиме Києво-Печерську лавру Кейт Бланшетт викладатиме сучасне театральне мистецтво в Оксфордському університеті Український режисер Філіп Сотниченко працює над новим фільмом із оскароносним продюсером Колишня снайперка проти суперсолдатів: вийшов український трейлер фільму «Ідеальна зброя» від A24
Модельєрка Поліна Кадільнікова: «Я не хотіла робити з війни естетику» 17 червня 2026 건배, Skål, Saúde!: як пити по-іноземному 17 червня 2026 Знищений костюмний цех студії Довженка — на фотографіях Віки Темнової 16 червня 2026 «День істини» Стівена Спілберга: фільм-інструкція, як побрататися з інопланетянами 16 червня 2026 Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі» 15 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 41 14 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.