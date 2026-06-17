Кияни вимагають скасувати будівництво 80-метрового хмарочоса на Печерську — споруда закриватиме Києво-Печерську лавру

У Києві зареєстрували петицію із закликом скасувати будівництво 80-метрового хмарочоса на вулиці Князів Острозьких, 43/11 на Печерську.

Автор звернення активіст Дмитро Перов наголошує, що земельна ділянка розташована в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Києво-Печерської лаври, де гранична висота забудови становить 27 метрів. Натомість забудовник ТОВ «Будінвестиції» планує звести 25-поверховий хмарочос висотою близько 80 метрів.

У петиції зазначається, що реалізація проєкту може перекрити вид на Лавру. Окремо підкреслюється ризик додаткового навантаження на транспортну інфраструктуру району, яка вже є перевантаженою.

Зображення: Дмитро Перов

Також Перов звертає увагу на початок демонтажу історичної будівлі колишнього училища зв’язку. Споруда, якій майже 100 років, виконана в стилі конструктивізму та, за оцінкою активіста, належить до цінної історичної фонової забудови.

Петиція вимагає від Департамента територіального контролю зупинити дію контрольної картки та демонтувати будівельний паркан, що, як стверджується, виходить за межі орендованої ділянки.

Окремо Департамент містобудування та архітектури закликають звернутися до суду для скасування раніше виданих містобудівних умов та обмежень, а Департамент охорони культурної спадщини — надати будівлі училища статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та заборонити його знесення.