Померла акторка Дейві Чейз — голос Ліло із «Ліло і Стіч» та Самара з «Дзвінка»

Американська акторка Дейві Чейз, яка озвучила Ліло в оригінальному мультфільмі «Ліло і Стіч» та зіграла Самару Морган у культовому горорі «Дзвінок», померла у віці 35 років. Про смерть повідомило видання TMZ із посиланням на хлопця акторки.

За словами її бойфренда, причиною стали менінгіт і зараження крові після нещодавньої госпіталізації через виснаження. Батько Чейз також підтвердив її смерть та розповів, що останнім часом вона мешкала в Лос-Анджелесі без постійного житла й багато років боролася із наркотичною залежністю.

Велику популярність акторка здобула у 2002 році після виходу мультфільму «Ліло і Стіч», де озвучила головну героїню Ліло Пелекаї. За цю роботу вона отримала премію «Енні» та згодом повернулася до ролі в кількох продовженнях франшизи.

Також Чейз озвучила Тіхіро Оґіно в англомовній версії аніме «Віднесені привидами» режисера Хаяо Міядзакі.

У кіно акторка найбільше запам’яталася роллю Самари Морган — моторошної дівчинки з проклятої відеокасети у фільмі «Дзвінок».

Серед інших відомих робіт Чейз — роль Саманти Дарко у фільмі «Донні Дарко» та його продовженні «С. Дарко», а також участь у серіалі «Велике кохання».