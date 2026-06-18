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У Британії в Шервудському лісі засох дуб Робіна Гуда

Іван Назаренко 18 червня 2026
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Дуб-майор у Шервудському лісі графства Ноттінгемшир, який пов’язують із легендою про Робіна Гуда, ймовірно, загинув після сотень років життя. Про це повідомили в Королівському товаристві захисту птахів (RSPB), яке опікується лісом, пише BBC.

За оцінками фахівців, вік дерева становив від 800 до 1200 років. Цього року дуб уперше не вкрився листям навесні, після чого експерти дійшли висновку, що він більше не живий.

У RSPB зазначають, що до загибелі дерева могла призвести сукупність чинників. Багаторічна популярність серед туристів, ущільнення ґрунту навколо кореневої системи, попередні спроби укріплення масивних гілок, а також наслідки зміни клімату, зокрема хвилі спеки та посухи останніх років.

Згідно з легендою, в порожнистому стовбурі цього дуба переховувався Робін Гуд. Дерево стало однією з найвідоміших природних пам’яток Великої Британії та щороку приваблювало тисячі туристів.

Попри загибель, дуб не планують прибирати. Він залишиться у Шервудському лісі як природний монумент і середовище існування для численних видів тварин, рослин та комах. Крім того, саджанці, вирощені з його жолудів, уже висаджені в різних країнах світу.

Акторка Джуді Денч, яка давно підтримує збереження давніх дерев, назвала Дуб-майор джерелом натхнення для багатьох поколінь і закликала посилити законодавчий захист таких природних пам’яток.

За словами експертів, дерева не помирають від старості як такої, тому за відсутності кліматичних стресів і багаторічного впливу відвідувачів дуб міг би прожити ще багато десятиліть або навіть століть. Водночас досвід його збереження допоможе краще захищати інші давні дерева у Великій Британії.

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