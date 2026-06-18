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Австралійська авіакомпанія запустить найдовший у світі безпосадковий рейс — до 22 годин у повітрі

Іван Назаренко 18 червня 2026
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Авіакомпанія Qantas оголосила, що в жовтні 2027 року запустить найдовший у світі безпосадковий пасажирський рейс. Маршрут з’єднає Сідней та Лондон і вперше дозволить подолати цю відстань без проміжних посадок, пише Euronews.

Літак долатиме понад 16 тисяч кілометрів, а тривалість польоту становитиме від 19 до 22 годин залежно від погодних умов.

Для нового маршруту Qantas використовуватиме спеціально модифіковані літаки Airbus A350-1000ULR. На відміну від стандартної версії, яка може перевозити до 480 пасажирів, ці борти матимуть лише 238 місць у чотирьох класах обслуговування, включно зі 140 місцями економкласу.

У компанії нагадали, що перші рейси між Австралією та Великою Британією у 1947 році вимагали семи зупинок. Тепер авіаперевізник планує прибрати й останню.

Після запуску маршруту Сідней — Лондон Qantas також відкриє безпосадковий рейс між Сіднеєм і Нью-Йорком. Терміни його запуску обіцяють оголосити наступного року.

Наразі рекорд найдовшого регулярного безпосадкового пасажирського рейсу належить авіакомпанії Singapore Airlines. Її маршрут між Сінгапуром та Нью-Йорком охоплює 15 349 кілометрів і триває трохи менш як 19 годин. Новий рейс Qantas перевершить цей показник як за відстанню, так і за часом у повітрі.

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