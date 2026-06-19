Помер Тей Кіт — продюсер Тревіса Скотта, двічі номінований на «Ґреммі»

Американський продюсер Тей Кіт, відомий співпрацею з Drake, Тревісом Скоттом та іншими зірками хіп-хопу, помер у віці 29 років, пише Variety.

Як повідомила поліція Нешвілла, музиканта, справжнє ім’я якого Брайтавіус Чемберс, правоохоронці знайшли мертвим у власній квартирі. Вони зазначили, що ознак насильницької смерті не виявлено, а остаточну причину мають встановити за результатами розтину.

Тей Кіт здобув світову популярність як автор бітів для хіта «Sicko Mode» Тревіса Скотта та треку «Nonstop» від Drake. Також він працював з Eminem, Lil Baby, Sexyy Red та Бейонсе.

Продюсер народився в Мемфісі та почав викладати власну музику в інтернет ще підлітком. Широку популярність він отримав у 2018 році після успіху треків «Look Alive» і «Rover», записаних разом із репером BlocBoy JB.

За свою кар’єру Tay Keith двічі номінувався на премію «Ґреммі» — у 2019 році за «Sicko Mode» та у 2024 році за «Rich Flex». Крім того, він тричі визнавався продюсером року за версією Broadcast Music, Inc., востаннє — у 2024 році.