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Біля Стоунхенджу знайшли його «прототип» віком понад 5 тисяч років

Іван Назаренко 19 червня 2026
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Біля Стоунхенджу знайшли його «прототип» віком понад 5 тисяч років

Поблизу Стоунхенджу археологи виявили давню дерев’яну споруду, яка може бути своєрідним «прототипом» знаменитого кам’яного комплексу, пише Euronews.

Споруда розташована за 5 кілометрів від Стоунхенджу та, за оцінками фахівців, була побудована приблизно на 500 років раніше.

Відкриття зробила команда британської організації Wessex Archaeology під керівництвом археолога Філа Гардінга. Споруда складалася з двох дерев’яних стовпів, розташованих на відстані близько 120 метрів один від одного. Вони були точно зорієнтовані на схід сонця під час літнього сонцестояння та захід сонця під час зимового.

За оцінками науковців, висота стовпів могла сягати 3-4 метрів. Під час розкопок також знайшли кераміку, кістки тварин і кам’яні знаряддя, зокрема рідкісний дископодібний крем’яний ніж, який міг мати символічний зв’язок із культом Сонця.

Археологи вважають, що це місце було центром великих релігійних зібрань ще до появи Стоунхенджа. За словами Гардінга, знахідка стала найважливішою подією за всю його кар’єру.

Стоянку в цьому районі досліджували ще у 2015-2017 роках, аналіз знахідок тривав кілька років. Результати оприлюднили напередодні літнього сонцестояння, коли тисячі людей традиційно збираються біля Стоунхенджа, щоб зустріти найдовший день року.

Збудований приблизно 3000 року до нашої ери, Стоунхендж залишається однією з найвідоміших археологічних пам’яток світу. Його призначення досі викликає суперечки серед науковців, хоча найпоширенішою є версія про зв’язок комплексу зі спостереженнями за Сонцем.

Фото: Sung Shin / Unsplash
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