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Amazon відмовилася від майже готового фільму про творця ChatGPT — нещодавно компанія уклала угоду з OpenAI

Іван Назаренко 19 червня 2026
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Новий фільм режисера Луки Гуаданьїно про главу OpenAI Сема Альтмана залишився без студії-дистриб’ютора. Як повідомляє Variety, Amazon MGM Studios відмовилася від майже готової картини «Штучний» і тепер проєкту шукають нову студію.

У компанії наголосили, що зберігають повагу до Гуаданьїно та сподіваються продовжити співпрацю з ним у майбутньому, однак вважають, що фільму буде краще в іншій студії.

У лютому Amazon та OpenAI оголосили про розширення партнерства у сфері штучного інтелекту, за яким компанія Джеффа Безоса отримала інвестиції обсягом $50 мільярдів.

«Штучний» розповідає про кризу в OpenAI у 2023 році, коли Сема Альтмана несподівано звільнили з посади генерального директора, а вже за кілька днів повернули назад. Роль Альтмана виконав Ендрю Гарфілд, а до акторського складу також увійшли Моніка Барбаро та Айк Барінголц, який зіграв Ілона Маска.

За інформацією Variety, фільм уже пройшов кілька тестових показів і отримав позитивні відгуки. Джерела видання стверджують, що персонажі Альтмана та Маска в картині показані найменш симпатичними для глядача.

Також відомо, що Сем Альтман підтримує особисті контакти із засновником Amazon Джеффом Безосом і навіть був серед гостей на його весіллі в Італії минулого року.

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