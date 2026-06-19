Amazon відмовилася від майже готового фільму про творця ChatGPT — нещодавно компанія уклала угоду з OpenAI

Новий фільм режисера Луки Гуаданьїно про главу OpenAI Сема Альтмана залишився без студії-дистриб’ютора. Як повідомляє Variety, Amazon MGM Studios відмовилася від майже готової картини «Штучний» і тепер проєкту шукають нову студію.

У компанії наголосили, що зберігають повагу до Гуаданьїно та сподіваються продовжити співпрацю з ним у майбутньому, однак вважають, що фільму буде краще в іншій студії.

У лютому Amazon та OpenAI оголосили про розширення партнерства у сфері штучного інтелекту, за яким компанія Джеффа Безоса отримала інвестиції обсягом $50 мільярдів.

«Штучний» розповідає про кризу в OpenAI у 2023 році, коли Сема Альтмана несподівано звільнили з посади генерального директора, а вже за кілька днів повернули назад. Роль Альтмана виконав Ендрю Гарфілд, а до акторського складу також увійшли Моніка Барбаро та Айк Барінголц, який зіграв Ілона Маска.

Luca Guadagnino’s ‘ARTIFICIAL’ will reportedly not be released as planned later this year and is being shopped to other distributors.



(Source: https://t.co/UlsRf52WoK) pic.twitter.com/OpsutEq1Tu — Film Updates (@FilmUpdates) June 19, 2026

За інформацією Variety, фільм уже пройшов кілька тестових показів і отримав позитивні відгуки. Джерела видання стверджують, що персонажі Альтмана та Маска в картині показані найменш симпатичними для глядача.

Також відомо, що Сем Альтман підтримує особисті контакти із засновником Amazon Джеффом Безосом і навіть був серед гостей на його весіллі в Італії минулого року.